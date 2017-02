In Germania are loc o conferinta pentru securitate. Declaratiile facute de vicepresedintele american, Mike Pence - VIDEO

Statele Unite cer in continuare Rusiei sa respecte acordurile de pace de la Minsk, chiar daca Donald Trump vrea sa aiba relatii bune cu Vladimir Putin. A spus-o vicepresedintele american in timpul Conferintei pentru Securitate care are loc in Germania. In discursul sau, Mike Pence a mai spus ca America ramane un aliat de nadejde al NATO.