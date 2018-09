In Las Vegas, oras care aspira la titlul de capitala mondiala a marijuanei, si-a deschis usile un muzeu dedicat canabisului - VIDEO

Expozitia duce totul la extrem. Exponatele sunt supradimensionate, iar culorile amintesc de cultura anilor ’60, cand marijuana cucerea lumea hippy.

J.J.WALKER, FONDATOR MUZEU: “In urmatoarele luni planificam sa avem o multime de vizitatori, vom demonstra ca nu este o activitate periculoasa.”

Vizitatorii se pot plimba prin camerele care au nume precum “samanta”, de pilda, unde se pot odihni pe un pat care are forma unei seminte de cannabis. O alta incapere a fost numita “crestere” si gazduieste o mica ferma de canabis. Iar in alta camera troneaza o pipa imensa.

J.J.WALKER, FONDATOR MUZEU: “Din cate stim, o pipa inalta de sapte metri, confectionata din sticla si care poate fi folosita – e unica in lume.”

Organizatorii spun ca expozitia are si scop educational. Dupa ce se minuneaza de instalatiile de arta inspirate de marijuana, vizitatorii primesc informatii despre istoria plantei si proprietatile ei.

Expozitia isi deschide portile la 15 luni dupa ce statul Nevada, unde se afla si orasul Las Vegas, a aprobat consumul de marijuana in scop recreational. Insa doar in spatii private si doar de catre adulti. Noua state americane au legalizat consumul recreational de marijuana pentru cei care au peste 21 de ani. In acelasi timp 30 de state permit consumul de marijuana doar in scopuri medicinale.