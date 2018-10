In lipsa premiului Nobel pentru Literatura, o Academie din Suedia s-a gandit la o solutie. A decis sa ofere “Noul premiu pentru literatura”, care a fost obtinut de o scriitoare franceza - VIDEO

“Castigatorul Noului premiu pentru literatura 2018 este Maryse Conde, din Guadelupa.”

Scriitoarea franceza, al carei nume s-a aflat de mai multe ori pe lista favoritilor la premiul Nobel, a obtinut azi “Noul premiu pentru literatura”. Distinctia a venit la pachet cu un cec in valoare de 97 de mii de euro. In operele sale, ea descrie ravagiile colonianismului. Nascuta in februarie 1937, Maryse Conde a publicat peste 30 de romane, care vorbesc mai ales despre sclavie.

Maryse CONDE, CASTIGATOAREA NOULUI PREMIU PENTRU LITERATURA 2018: “Sunt foarte fericita si foarte mandra ca am castigat acest premiu, dar permiteti-mi sa il impart cu familia mea, cu prietenii mei si, mai ales, cu toti oamenii din Guadelupa.”

Crearea acestui premiu a fost anuntata in primavara, odata cu infiintarea “Noii Academii” de catre o suta de personalitati din Suedia, dupa ce Academia Suedeza a decis sa amane cu un an atribuirea premiului Nobel pentru literatura.

Asta din motiv ca institutia a fost cuprinsa intr-un scandal urias dupa ce sotul francez al unei academiciene a fost acuzat in toamna anului trecut de catre 18 femei, ca le-ar fi hartuit, agresat si violat.

La inceputul lunii octombrie acesta a fost condamnat la doi ani de inchisoare.