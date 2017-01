In loc sa scada, coruptia in RM creste ca pe drojdii. Un clasament international arata ca tara noastra ocupa locul 123, din 176 - VIDEO

In loc sa scada, coruptia in Republica Moldova creste ca pe drojdii. Un clasament international arata ca tara noastra ocupa locul 123, din 176, fiind cel mai inalt nivel al perceptiei coruptiei la noi din ultimii cinci ani. Expertii in domeniu spun ca desi anul trecut guvernarea a aprobat un sir de legi, totusi acestea nu au ajuns sa fie si aplicate. Potrivit raportului Transparency International, statul cu cea mai putina coruptie este Danemarca si Noua Zeelanda.