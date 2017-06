In Londra s-au inregistrat 34,5 grade C, fiind cea mai calda zi din ultimii 41 de ani. Avertismentul trimis de politisti

Termometrele au indicat ieri 34,5 grade Celsius la Heathrow, in vestul Londrei, ceea ce inseamna ca a fost cea mai calda zi de iunie din ultimii 41 de ani.

In acelasi timp, a fost cel mai fierbinte solstitiu de vara de cand se fac masuratori.

De 5 zile la rand, temperaturile n-au coborat sub 30 de grade Celsius, in aproape toate regiunile Regatului Unit. Asa ca britanicii au avut parte la ei acasa de temperaturi mai ridicate decat in destinatii obisnuite de vacanta, ca Lisabona, Barcelona sau Atena.

Politia din Cambridge i-a avertizat pe soferi in legatura cu riscul topirii asfaltului pe unele sosele.