In Lyon a inceput Festivalul Luminilor. Oamenii pot admira instalatiile si proiectiile spectaculoase, care apar pe cladiri, strazi si in parcuri - VIDEO

Aseara, in a doua zi a festivalului, cladiri importante din orasul francez Lyon au fost scena unor spectacole de lumini si muzica. Oamenii au putut admira scene din desene animate, unde personajele prind viata, ies din rame si danseaza.

Printre cele mai frumoase instalatii este si o floare gigantica, care lumineaza, dar si o fantana arteziana din centrul orasului, care s-a transformat peste noapte intr-un ceas.

Nu trebuie trecut cu vederea nici parcul orasului, unde noaptea apar creaturi luminoase care plutesc in aer.

”In primul rand luminile simbolizeaza speranta. Ne indeamna sa ne traim viata. Lyon este cu adevarat orasul luminilor, deci il ador.”



In acest an, festivalul se desfasoara in conditii sporite de securitate. In 2015, evenimentul a fost anulat din cauza atacurilor teroriste din Paris. Festivalul luminilor are loc anual si atrage de fiecare data milioane de turisti din toata lumea.