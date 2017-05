In mai multe localitati din vestul Rusiei inundatiile au facut prapad. Ploile au umflat apele unui rau din Berezovka, unde zeci de oameni au fost evacuati - VIDEO

”Satul este complet inundat. Toate casele sunt acoperite de ape, gospodariile sunt distruse.”

Zeci de localnici, printre care si copii au fost evacuati din aceasta localitate, dupa ce apele unui rau au iesit din matca. Inundate au fost sute de gospodarii, mai multe magazine si o gradinita. Salvatorii lucreaza pentru a lichida consecintele.

”Nu ştiu ce mai putem salva. Toate lucrurile au fost distruse.”

Si in sudul Rusiei, cateva orase au fost afectate de inundatii. Probleme sunt in Piatigorsk, Stavropol si in orasul Simferopol, din peninsula anexata Crimeea. In schimb, locuitorii din peninsula Iamal nu pot scapa de zapada. Meteorologii spun ca in aceasta regiune, in luna mai, nu a mai nins de mult timp.