In noaptea de Revelion politistii francezi au fost in alerta. Peste o mie de masini au fost incendiate intentionat de persoane necunoscute.

Totodata, peste 500 de oameni au fost arestate in cursul diferitelor incidente de la petrecerile de Revelion. Presa scrie ca doi politisti, un barbat si o femeie, care au fost chemati sa linisteasca un conflict,au fost batuti in noaptea de Anul Nou de un grup de persoane.

In ajutorul oamenilor legii au venit colegii lor, care i-au retinut pe agresori. Incidente de acest fel au loc aproape in fiecare an, in noaptea de Revelion, in Franta.