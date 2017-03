In primul discurs in fata Congresului american, Donald Trump a vorbit calm despre planurile sale pe viitor - VIDEO

In primul discurs in fata Congresului american, Donald Trump a renuntat la tonul sau dur si la atacuri. De acesta data presedintele a vorbit calm despre planurile sale pe viitor: va lupta cu teroristii, va construi zidul la granita cu Mexic si va fi alaturi de NATO. Trump a mai spus ca va incepe un nou capitol al maretiei Americii. Pentru asta insa spune ca are nevoie de sustinerea cetatenilor.