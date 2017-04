In Romania, oamenii care sufera de cancer pot alege intre spitale publice si cele private. In ambele cazuri, serviciile sunt achitate de catre Casa de Asigurari - VIDEO

La Iasi, de exemplu, pe langa Institutul Regional de Oncologie, pacientii pot primi tratament oncologic si in mediul privat. Acest barbat, diagnosticat cu tumoare de colon a ajuns la aceasta clinica, dupa ce a umblat prin mai multe spitale de stat.

"Televizor, plasma, baie, masa... Sunt foarte multumit. Este inconparabil cum se misca aici si cum te trateaza. Pentru noi bolnavii de cancer conteaza si modul de adresare"

Lunar, peste 300 de pacienti aleg sa inceapa lupta cu boala in aceasta clinica privata pentru ca, spun ei, simt confortul care le da incredere ca sunt pe maini bune, intr-un spatiu mai mare si mai modern.Spre desebire de romani, moldovenii nu au de unde alege si asta pentru ca la noi in tara exista un singur spital de stat care ofera tratament oncologic. Asa ca, oamenii sunt nevoiti sa plece peste hotare pentru conditii mai bune, unde cheltuiesc sume uriase. Unii moldoveni ajung la aceasta clinica, iar cei care isi obtin cetatenia romana si sunt asigurati primesc tratament gratuit. In caz contrar, serviciile sunt contra-cost.

Ion GHICULESCU, MANAGER CLINICA "In Republica Moldova exista o problema cu decontarea si medicatia si din aceasta cauza se adreseaza centrului nostru. Pacientul e liber sa aleaga"

Chiar si asa, lipsurile din Moldova ii fac pe pacientii oncologici sa vina in centrele private din Romania, spun specialistii.

Chiar daca este o institutie privata, serviciile sunt decontate de Casa de Asigurari, in limita fondurilor. Pacientii sunt tratati ca in spitalele din alte state europene dar, spun medicii, la preturi mult mai mici.

Constantin VOLOVAT, MEDIC SPECIALIST "Legea permite sa avem contract cu CAS prin programul national. Toate cheltuielile sunt decontate de casa, pacientul nu plateste. Suntem oricum cu preturile mult mai bune decat clinicile din Viena sau Germania. Activitatea de chimioterapie o avem corelata si suntem la standardele din SUA"

Pentru majoritatea investigatiilor PET si CT se colaboreaza cu un centru privat de imagistica, aflat chiar la parter. Un aparat Pet nici nu exista in Moldova, asa ca pentru investigatii moldovenii, din nou, sunt nevoiti sa plece in strainatate. Totodata, pe langa utilaj, centrul privat a fost dotat si cu mai multe fotolii speciale pentru pacientii care fac chimioterapie.

"Aici e un fotoliu pat cu 5 motoare care asigura confortul pacientului care sta si cateva ore in perfuzii. Cea mai importanta functie este pozitia tendelburg care se actioneaza prin butonul de panica"

Spitalul este singurul loc din tara unde se face si hipertermie, o terapie prin incalzire a zonei tumorale, nedecontata insa de Casa de Asigurari iar o singura sedinta costa 350 de lei.

"Acesta e un pat cu saltea cu apa care are un electrod in partea de jos si unul in dispozitivul extern. Tratamentul dureaza o ora si se aplica o data la doua zile"

Pentru asemenea conditii si aparataj in sectorul public nu se ajung bani, spun autoritatile de la noi. In schimb, servicii de acest fel ar putea oferi institutiile private, la fel ca si in alte tari, pentru ca moldovenii sa nu mai fie nevoiti sa plece peste hotare. Un proiect care ar permite spitalelor private sa trateze boli oncologice a fost propus de cativa deputati inca anul trecut, insa nu a mai ajuns pe masa deputatilor in a doua lectura. Intitiativa a starnit anterior un val de nemultumiri in randul specialistilor din mediul public.