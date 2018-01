In Romania, punctul central al manifestarilor dedicate Unirii Principatelor a fost Iasul. Pe un frig de minus 19 grade, mii de oameni au dansat hora unirii - VIDEO

Inca de dimineata Piata Unirii din Iasi s-a umplut de oameni, in ciuda gerului. Imbracati gros, tineri si batrani au venit sa sarbatoreasca unirea Moldovei cu Tara Romaneasca. Manifestatiile au inceput cu discursuri si depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cu tricolorul in maini, cativa dintre oamenii prezenti la eveniment au scandat “Unirea”, in timp ce altii i-au huiduit pe politicieni.

“PSD, ciuma rosie. Hotii!”

Dupa depunerile de flori, a urmat o parada militara. Zeci de politisti, jandarmi si soldati au marsaluit in fata multimii. A sarbatorit la Iasi si o delegatie de la Primaria Chisinau, in frunte cu primarul interimar Silvia Radu, dar si ministrul Culturii Monica Babuc.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: “Am venit sa felicit toti romanii si Romania cu acest eveniment minunat si extraordinar si sa-mi exprim respectul pentru tot suportul care ni-l ofera poporul si guvernul roman.”

Iar un grup de biciclisti a ajuns astazi de la Bucuresti, la Iasi cu Trenul Unirii.

“Mergem in Piata Unirii din Iasi, unde vom dansa hora unirii.”

“E o sarbatoare foarte importanta, mai ales anul asta cand se fac o suta de ani, in anul centenarului.”

Manifestatii dedicate Unirii Principatelor au avut loc in mai multe orase, unde s-au organizat concerte in aer liber si diverse expozitii. Printre participanti s-au numarat si tineri din Moldova. S-a dansat hora unirii si la Arad, Buzau sau Timisoara.

In mesajul sau de Ziua Unirii Principatelor, presedintele Klaus Iohannis a criticat politicienii de la putere, incurajand romanii care au iesit in ultima perioada in strada. Totodata, el a facut apel la unitate.

Klaus IOHANNIS, PRESEDINTELE ROMANIEI: “In anul centenarului, natiunea noastra asteapta ca tara sa fie condusa de politicieni constienti de importanta misiunii lor. In numele statului care s-a nascut acum 159 de ani, va chem sa facem din Romania un stat cat mai puternic, in care drepturile si libertatile sunt respectate.”

Dupa Mica Unire realizata de Alexandru Ioan Cuza, 59 de ani mai tarziu a urmat Marea Unire.