In Romania seismul a avut o magnitudine de 5,4 pe Richter. Epicentrul a fost in zona Vrancea, la o adancime de 97 de kilometri - VIDEO

In Romania seismul a avut o magnitudine de 5,4 pe Richter si a trezit oamenii din somn, fiind putin peste ora unu noaptea. Epicentrul a fost in zona Vrancea, la o adancime de 97 de kilometri. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au facut atac de panica. Cutremurul a fost resimtit in Ucraina si in Bulgaria.