In Romania, seismul de 5,8 pe scara Richter, a fost resimtit mai intens decat la noi. Cutremurul a fost urmat de doua replici mai slabe si nu a provocat pagume materiale - VIDEO

Potrivit serviciului de ambulanta Bucuresti-Ilfov, in prima jumatate de ora dupa seism, au fost inregistrate 25 de apeluri pentru atacuri de panica. Alimentarea cu energie electrica in orasul Intorsura Buzaului, a fost intrerupta pentru scurt timp.

Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, victime si pagube materiale nu au fost inregistrate.

Raed ARAFAT, SEFUL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN ROMANIA: “Pompierii au trecut la verificarile care se fac conform planului, mai ales in zonele vulnerabile. Nu am primit nicio informare pe parcursul verificarilor ca ar fi fost pagube. Verificarile care s-au facut arata ca acest cutremur a fost fara impact asupra cladirilor, care sa producat situatii de urgenta.”

Seismul a fost resimtit nu doar la noi in tara, dar si in Bulgaria. Presa romana a calificat cutremurul ca fiind cel mai puternic produs in Romania din 2014 incoace.