In Rusia, vremea nu tine cont de calendar. In orasul Norilsk din Siberia a nins, iar locuitorii au ramas uimiti cand au privit peste geam - VIDEO

”Ninge in Norilsk, in luna iulie”, “Vara are simtul umorului!”, au scris pe retelele de socializare locuitorii din Norilsk, care azi dimineata au avut parte de o surpriza din partea vremii. Temperaturile au coborat sub zero grade si a inceput sa ninga. Fulgii au cazut peste iarba verde, iar in unele locuri parea ca se asterne un strat subtire de zapada.

”20 iulie. La noi ninge in tot orasul. Asa ceva poti vedea doar in Norilsk.”

Autoritatile ruse au anuntat ca nu s-a produs niciun accident din cauza vremii. Norilsk este un oras din Siberia. Perioada rece se extinde si la 280 de zile pe an. Iarna temperaturile ajung si pana la minus 55 de grade Celsius.