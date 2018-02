In Sapporo a inceput Festivalul Zapezii, iar pentru vizitatori, artistii au pregatit 200 de sculpturi de gheata si zapada - VIDEO

In timp ce in cateva regiuni din Japonia localnicii indura frigul si cu greu fac fata nametilor, in orasul Sapporo e aglomeratie mare in aceste zile. Acolo a inceput Festivalul Zapezii, iar pentru vizitatori, artistii au pregatit 200 de sculpturi de gheata si zapada. Evenimentul a debutat cu o surpriza.