In Siberia se mananca inghetata la -51 de grade Celsius. Ce fac europenii vs. ce fac rusii pe timp de ger FOTO/VIDEO

Moscova are parte de cel mai rece Craciun ortodox pe rit vechi din ultimii 120 de ani. Aici temperaturile au ajuns la circa -30 de grade Celsius in timpul noptii, iar in Sankt Petersburg, temperaturile au atins circa -24 de grade Celsius.

Polul frigului ramane insa Siberia estica unde in ultimele doua saptamani gerul a pus stapanire pe regiune, relateaza Siberian Times.

Zilele trecute, in Siberia s-au inregistrat temperaturi de -42, -50 si chiar -62 de grade Celsius. Hanti-Mansiisk, un oras din districtul autonom Hanti-Mansi, cu o populatie de 53.953 locuitori, a inregistrat o temperatura record pentru aceasta regiune de -62 de grade Celsius.

Genele, sprancenele si barbile inghetau instant, de la primele secunde in frigul naprasnic, asa ca rusii au inundat retelele de socializare cu fotografii care de care mai simpatice, cu look-ul extrem, dat de vremea deosebit de rece.

O inregistrare cu un barbat mancand inghetata la - 51 de grade Celsius s-a viralizat: "Barbatii din Surgut (n.r. centrul Rusiei) sunt atat de rezistenti ca se dau in leagan sau mananca inghetata la -51 de grade Celsius", se lauda barbatul.

In Nadym, scolile s-au inchis cand afara s-au atins - 50 grade Celsius, insa in Yakutia copiii nu au fost scutiti si au fost lasati sa mearga la ore si la -52 de grade Celsius. Si in Nizhnevartovsk s-au inregistrat - 50 de grade Celsius iar scolile au fost declarate inchise.

Aceste tipuri de temperaturi sunt mai comune in Siberia de Est, insa in cea de Vest sunt mai rare.

Din cauza inghetului, tarifele la taxiuri s-au triplat in aceste orase. "Masinile pur si simplu nu porneau" au povestit localnciii. Autoritatile locale din aceste regiuni au suspendat chiar si transportul in comun si i-au avertizat pe oameni sa amane calatoriile.

In ciuda multor inconveniente, oamenii se bucura de frig. In Surgut o femeie a fost pozata pedaland pe bicicleta la - 43 de grade Celsius.

O alta distractie favorita in aceasta perioada este aruncatul cu apa clocotita in aer, pentru a privi cum se cristalizeaza instant.

Pe Vkontakte (n.r.Facebook-ul rusesc) au aparut imagini cu un cal si un ren adapostiti de frig in scari de bloc. Pozele au fost realizate in Nefteyugansk si Tarko-Sale.

O alta distractie preferata a rusilor in aceasta perioada, in ciudata gerului crunt, este scaldatul in lacuri, care le intareste organismul, spun ei. Copiii nu sunt scutiti de aceasta traditie.

In Yakutk, considerat drept cel mai rece oras, populat de pe planeta, 20 de tineri au pedalat intr-un concurs pe o distanta de 10 km la -40 de grade Celsius.

Cea mai celebra statie meteo din Rusia este Kara-Tyurek, situata in Muntii Altai. la o altitudine de 2600 de metri (e statia amplasata la cea mai mare altitudine din Siberia).

Postul de aici asigura informatii pretioase pentru Rusia si nu numai in legatura cu starea vremii. Este celebru si pentru toaleta sa, de lemn, amplasata pe marginea unei prapastii.