In siguranta, de Revelion. Atentatele teroriste din ultimele luni au bagat spaima in locuitorii din toata lumea, asa ca autoritatile din Paris, Berlin sau New York au luat masuri speciale - VIDEO

O atentie aparte a fost oferita oraselor care in ultimele luni au trait groaza atentatelor teroriste. La Berlin, locul unde se va organiza concertul de Revelion a fost inconjurat de bariere de beton. Toti vizitatorii vor fi verificati minutios de politisti. Unii localnici spun ca vor sarbatori linistit pe strazi, in timp ce altii afirma ca nu vor iesi din casa.

”Am decis să ieşim în stradă, nu-i vom lăsa să ne pună la pământ. Noi vrem doar să ne distrăm şi eu mă simt în siguranţă în acest an, datorită poliţiştilor. Nu-mi este frică.”

”Eu nu voi vizita locurile publice. Este prea periculos în acest an.”

Pe 19 decembrie, un individ a intrat cu camionul in multimea aflata la un targ de Craciun din Berlin. 12 persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite. Statul Islamic a revendicat atentatul, iar suspectul a fost ucis. Masuri sporite de securitate au fost luate si in Franta. Pentru noaptea de Revelion au fost mobilizati 100 de mii de politisti si militari in toata tara, pentru a preveni orice incident. Cu ochii in patru vor fi si oamenii legii din Bruxelles, unde localnicii se tem de noi atentate.

”Atmosfera este mai rece comparativ cu anii trecuţi, după tot ceea ce s-a întâmplat la începutul anului. Sunt mai puţini oameni pe străzi şi atmosfera nu mai este la fel de festivă.”

La New York, in jur de opt mii de politisti vor patrula pe strazi, iar intrarile in pietele unde se vor tine petreceri vor fi blocate de camioane incarcate cu nisip. Masuri similare au fost luate si la Roma, Milano, Madrid si Moscova.