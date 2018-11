In Statele Unite au loc alegerile de la mijlocul mandatului pentru Congres. Presedintele si-a asumat conducerea campaniei republicane si s-a aratat increzator - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE STATELOR UNITE: "E ceva in aer. E o energie pe care oamenii nu au mai simtit-o de la o anumita data: 26 noiembrie 2016."

Desi numele lui nu apare pe buletinele de vot, Donald Trump si-a asumat cu hotarare conducerea campaniei republicane. In sase zile a participat la 11 mitinguri electorale, trei dintre care doar in ultima zi de campanie.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE STATELOR UNITE: "Republicanii au creat cea mai mare economie din istoria tarii noastre."

Sunt in joc cele 435 de mandate de doi ani in Camera Reprezentantilor si 35 din cele 100 de mandate de sase ani din Senat. Democratii mizeaza pe voturile tinerilor si ale minoritatilor nationale si il acuza pe Trump ca divizeaza societatea si incita la violenta. In numele lor a vorbit si fostul presedinte Barack Obama.

Barack OBAMA, FOST PRESEDINTE AL STATELOR UNITE: "Noi vom vota pentru Jennifer. Noi vom vota pentru Tim. Haideti sa ne asiguram ca toti ceilalti fac la fel."

Alegerile legislative partiale, dublate si de un scrutin pentru alegerea a 36 din cei 50 de guvernatori americani, ar putea aduce in Congres un numar istoric de femei si de reprezentanti ai minoritatilor rasiale si sexuale.