In statiunea thailandeza Phuket cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata, iar cateva zeci sunt date disparute dupa ce o nava plina cu turisti chinezi s-a scufundat - VIDEO

Vasul Phoenix, care avea 105 pasageri la bord, printre care 93 de turisti chinezi si 12 membri ai echipajului si ghizi turistici thailandezi, s-a scufundat aseara la aproximativ 7 kilometri de tarm.

In momentul in care nava a naufragiat era avertisment de furtuna in Marea Andaman. 51 de persoane au fost salvate si transportate la spital, pentru ingrijiri medicale.

Pana in prezent, echipele de salvare ale marinei au scos din apa 21 cadavre, iar in jur 35 de oameni sunt dati disparuti. Peste treizeci de scafandri urmeaza sa inspecteze epava vasului. Patru nave ale marinei thailandeze si un elicopter participa la operatiunile de cautare.

Si alte nave s-au aflat in dificultate ieri in aceeasi regiune, ignorand avertismentul de furtuna privind riscurile de vreme nefavorabila pe mare, lansat cu o zi inainte.

Un incident similar a avut loc in apropiere. Un iaht cu 39 de persoane la bord s-a scufundat, iar autoritatile au intervenit de urgenta. Din fericire, toate persoanele au fost salvate.

Phuket atrage multi vizitatori straini, inclusiv occidentali si turisti chinezi, care formeaza cea mai mare parte a celor 35 de milioane de turisti asteptati in acest an in Thailanda.