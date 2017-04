In tarile vecine a revenit iarna. Meteorologii romani au emis cod portocaliu de ninsoare pentru urmatoarele zile - VIDEO

In Poiana Brasov, turistii s-au trezit intr-un peisaj de iarna. Stratul de zapada a atins pe alocuri aproape 20 de centimetri. Unii si-au luat schiurile si placa si au testat partia.

“S-a schimbat radical, A fost soare, ploaie, ninsoare.”

Meteorologii romani spun ca in zonele muntoase ar putea sa ninga pana joi, iar in restul tarii intra in vigoare codul galben de vreme rea. Si in Ucraina temperaturile au scazut brusc.

In unele regiuni, noaptea s-au inregistrat minus 5 grade, astfel oamenii si-au scos hainele groase din dulapuri. Ingrijorati sunt agricultorii, care se tem ca pomii infloriti ar putea ingheta.

”Vor ingheta piersicii, visina, tot ce este in floare.”

De un Paste cu surprize au avut parte si nemtii. In nordul tarii a nins, iar pe drumuri s-au format ambuteiaje. Se intampla din cauza unui fal de frig venit din peninsula Scandinava, spun meteorologii, care avertizeaza ca pana la sfarsitul saptamanii temperaturile vor fi scazute.