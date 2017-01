In Texas a avut loc prima executie din 2017 din SUA. Un detinut a primit injectia letala pentru un dublu asasinat

A fost prima executie pe 2017 din SUA, avand loc pe fondul unei aprinse controverse privind substantele folosite pentru executii, relateaza AFP.

Christopher Wilkins a fost gasit vinovat de un dublu asasinat comis in 2005 pe fondul unei dispute pornite la cumpararea unei doze de cocaina de 20 de dolari. Barbatul de 48 de ani a fost declarat mort la ora 18:29 (00:29 GMT, joi), in inchisoarea din Huntsville, a precizat un purtator de cuvant al penitenciarului.

Texasul este statul cu cele mai multe executii din SUA, desi anul trecut a fost depasit de Georgia, in contextul unei tendinte generale de scadere a numarului de executii (20 in 2016). De la reintroducerea pedepsei capitale in SUA, in 1976, in Texas au fost executati in total 539 de condamnati.

Statul din sudul SUA a inregistrat, si la fel si alte state, o penurie a substantelor folosite la injectiile letale, din cauza ca firmele farmaceutice, in cea mai mare parte europene, au refuzat aprovizionarea. Saptamana trecuta autoritatile texane au depus o plangere in justitie impotriva FDA, Agentia federala pentru alimente si medicamente, reprosandu-i confiscarea de produse letale.