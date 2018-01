In timp ce la noi adevarata iarna se lasa asteptata, in alte tari nu numai ca a venit, dar bate recorduri. Ninsori fara precedent in ultimii 30 de ani s-au inregistrat in Alpii Francezi - VIDEO

In doar 24 de ore, un strat de zapada de cel putin 80 de centimetri s-a depus in Zermatt, o statiune de pe muntele Matterhorn, din Alpii Elvetieni, frecventata si de milionari. Zapada mare si vantul puternic au determinat autoritatile sa avertizeze ca riscul de avalansa este maxim. Telecabina si drumurile au fost inchise, iar turistii care au cerut ajutor au fost preluati de elicoptere.

“Am fost cam nervos de dimineata. Ne-am trezit si nu aveam nici curent electric si nici internet. Nu am putut nici sa luam micul dejun si nu intelegeam ce se intampla.”

“De fapt nu a fost chiar atat de dramatic. Infrastructura din Zermatt este foarte buna, iar cei de la hotel au avut grija de noi. Nu am putut schia doar, asa cum partiile erau inchise. In rest, totul a fost bine.”

Si in Italia inchiderea unui drum din cauza riscului de avalansa a lasat cinci mii de turisti izolati in doua statiuni montane. La o pensiune, camera unui hotel s-a umplut de zapada, dupa ce geamul a cedat de la greutatea zapezii. In unele zone, stratul de zapada depasea 2 metri inaltime. Din fericire nici o persoana nu a fost ranita.

“Cand eram afara, cei din administratie ne-au chemat si ne-au spus sa evacuam oamenii pentru ca exista riscul ca stratul gros de zapada sa cada de pe acoperis asa ca asta si am facut imediat. Ulterior am aflat ca zapada a trecut prin geam. Din fericire am reusit sa ferim toata mobila, iar in interior nu se afla nimeni.”

Ninsori fara precedent in ultimii 30 de ani s-au inregistrat in Alpii Francezi. Acolo autoritatile au declansat autorizat o avalansa plasand mai multe dispozitive explozibile pentru a evita o eventuala tragedie.

Scolile si gradinitele au fost inchise din cauza riscului maxim de avalansa, iar in doua statiuni montane, accesul pe partii a fost interzis pana la noi ordine.