In timp ce la noi parca ar fi vara, intr-o regiune din Rusia a nins. Localnicii au filmat fenomenul si au postat imaginile pe retelele de socializare

Localnicii nu au asteptat iarna la sfarsit de aprilie asa ca imaginile au fost insotite de mesaje haioase. Un internaut a scris ca pana a cautat hainele de vara, afara a nins, iar cineva a comentat ca deja se bronzeaza in timp ce in Permi e iarna. Altii se intreaba unde e primavara si de ce nu pleaca iarna. Si duminica trecuta in unele regiuni ale Rusiei a nins. Anul trecut si Chisinaul pe 21 aprilie a fost acoperit de zapada.