In timp ce vremea geroasa si ninsorile au pus stapanire pe America de nord, Canada si o parte din Europa, in Australia vara este in toi - VIDEO

Peste 200 de soldati au fost dislocati pe cateva autostrazi din Spania care leaga Madridul de orasul Segovia, unde zapada a ajuns pana la genunchi. Sute de soferi au fost nevoiti sa-si petreaca noaptea in masini si sa astepte ajutoare.

In orasul Alsasua 1400 de persoane si-au petrecut noaptea intr-o sala de sport dupa ce o alta autostrada a fost inchisa. Zapada a acoperit o mare parte din nordul tarii, in timp ce in alte 46 de regiuni au fost in vigoare alerte de frig si ploi.

Dupa ce saptamana trecuta din cauza gerului, a inghetat cascada Niagara, imagini similare vin din orasul New York. Un havuz imens si cascadele dintr-un parc au inghetat, oferindu-le trecatorilor un peisaj de poveste.

Temperaturile au coborat atat de mult, in unele locuri, incat autoritatile i-au avertizat pe localnici sa nu iasa din case. La Mount Washington, in New Hampshire, sambata dimineata s-au inregistrat minus 38 de grade Celsius, a doua cea mai scazuta temperatura din lume - in aceasta iarna.

Daca se adauga si efectul vantului foarte rece, temperatura resimtita a fost de -69 grade Celsius. Si daca americanii au parte de iarna pe deplin, in Australia vara este in toi. Ieri, la Sidney au fost inregistrate temperaturi cu adevarat caniculare de 47 de grade Celsius. Oamenii au mers la plaja si au savurat temperaturile generoase.

“E foarte placut si racoritor. Ne plimbam cu barca astazi, e cam cald, insa cand intri in apa te racoresti imediat.”

Si animalele rezista cu greu in aceasta perioada, asa ca stapanii i-au racorit in apele lacurilor din oras. Iar acesti doi tineri, proaspat casatoriti, au avut parte de cea mai scurta sesiune foto de nunta.

“A fost cald. Cel putin asta pot sa zic. Eu sunt transpirata, domnisoarele mele de onoare sunt transpirate. Vant nu am avut, dar a fost extrem de cald.”

Autoritatile australiene sustin ca asemenea temperaturi nu s-au mai inregistrat de zeci de ani. A fost emisa o alerta de vreme caniculara, iar localnicii au fost rugati sa nu faca ruguri si sa stea mai mult in case.