In Ucraina, ziua victoriei s-a incheiat cu altercatii. Mai multe persoane au fost retinute pentru ca au venit la manifestatii cu panglica Sfantul Gheorghe, nationalistii l-au stropit cu verde de briliant pe un diplomat rus, iar separatistii si-au organiza

Dupa modelul rusilor, separatistii din Donbas au organizat o parada in centrul orasului. Insurgentii de acolo au defilat cu steaguri sovietice si cu panglicile sfantului Gheorghe. Manifestatia grandioasa a fost marcata de un incident amuzant.

Camerele de luat vederi au surprins momentul in care asa-zisul ministru al Apararii din Donetk le da onoruri soldatilor, iar in acel moment in fata lui apare un caine.

Presa din Ucraina a facut haz de incident, sugerand ca tabloul arata de parca oficialul i-a dat onoruri catelului. Manifestatii dedicate zilei victoriei au avut loc in toata Ucraina. In unele orase acestia s-au incheiat cu altercatii, cum a fost, de exemplu, in Zaporojie.

Intr-un alt video se vede cum politistii ii indeamna pe protestatari sa ascunda panglicile Sfantul Gheorghe, simbol interzis in tara vecina.

“-O sa vi le lasati ca amintire, dar va rog sa le scoateti. -Haideti sa mergem va rog.”

Si la Kiev, cateva persoane au venit la manifestatii cu aceasta panglica, iar sapte oameni au fost retinuti. Printre cei prezenti la eveniment au fost si nationalisti, care l-au stropit cu verde de briliant pe un diplomat rus, in timp ce acesta se pregatea sa depuna flori la monumentul focului vesnic din capitala ucraineana.

“-Ce vi s-a intamplat? -Cineva necunoscut...-De ce sunteti murdar de fecale? Mergeti si va spalati.”