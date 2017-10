In ultimele trei luni, Statele Unite au fost lovite de trei uragane, care au provocat un adevarat haos. Americanii incep sa se gandeasca cum sa-si construiasca cladirile, astfel ca acestea sa reziste - VIDEO

In ultimele trei luni, Statele Unite au fost lovite de trei uragane, care au provocat un adevarat haos. Niciodata in aproape doua sute de ani nu s-au inregistrat atatea furtuni puternice in Oceanul Atlantic intr-un singur sezon. Pentru ca au lasat in urma pagube uriase, americanii incep sa se gandeasca serios la modul cum sa-si construiasca, de-acum incolo, cladirile, astfel ca acestea sa reziste itimperiilor. Intr-un laborator din Miami, expertii studiaza rezistenta constructiilor la uragane.