Inainte de a efectua o vizita in Europa, premierul israelian a acuzat statele europene de ipocrizie pentru reactia pe care acestea au avut-o la decizia SUA asupra Ierusalimului - VIDEO

Benjamin NETANYAHU, PREMIERUL ISRAELULUI: ”Chiar daca respect Europa, nu sunt dispus sa accept duble standarde din partea ei. Am auzit voci care au condamnat decizia istorica luata de Donald Trump, dar nu am auzit pe nimeni sa condamne atacurile cu racheta supra Israelului. Nu sunt pregatit sa accept aceasta ipocrizie.”

La Paris, premierul israelian urmeaza sa se intalneasca cu presedintele Emmanuel Macron, iar apoi va zbura la Bruxelles, unde va participa la o reuniune cu ministrii de externe ai tarilor UE. In capitala franceza, oficialul a fost intalnit cu proteste.

Decizia luata acum cateva zile de Donald Trump a fost criticata nu doar de statele europene, ci si de cele care fac parte din Liga Araba. Organizatia l-a acuzat pe presedintele american ca destabilizeaza situatia in Orientul Mijlociu.

Ahmed ABOUL-GHEIT, SECRETARUL GENERAL AL LIGII ARABE: ”Facem apel catre toate natiunile lumii sa respinga decizia ilegala a presedintelui american si sa recunoasca statul palestinian cu Ierusalimul de Est drept capitala sa.”

Intre timp, ciocnirile violente continua la Ierusalim, Fasia Gaza si in Cisiordania. S-a protestat impotriva lui Donald Trump si in fata ambasadei SUA din Liban. Acolo, cativa protestatari au incercat sa intre cu forta in cladire. Oamenii au dat foc la cauciucuri si la steagurile americane. Fortele de ordine au intervenit cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.

Miercurea trecuta, Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, iar decizia a provocat un val de nemultumiri in Orientul Mijlociu. Ingrijorarea este cauzata de statutul Ierusalimului, oras unde se afla trei locuri sfinte: moscheea Al-Aqsa, al treilea loc sfant pentru musulmani, Zidul Plangerii cel mai sfant loc pentru evrei si Biserica Sfantului Mormant, care marcheaza locul unde crestinii cred ca Iisus a fost ingropat si a inviat.