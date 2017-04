Inainte de a se sinucide, s-a filmat si a postat imaginile pe Faceook. Mesajul transmis de tanarul de 24 de ani

Arjun Bhardwaj avea 24 de ani si era student la una dintre cele mai bune universitati din Mumbai. A copilarit in sudul Indiei si locuia in capitala de patru ani. La 3 dimineata, acesta s-a cazat la un hotel, de unde a inceput un live pe Facebook, care a tinut un minut si 43 de secunde.

In videoclip, tanarul povesteste despre cele sapte scrisori destinate parintilor si familiei, in care isi cerea scuze pentru fapta ce urma sa o comita, si despre cina delicioasa pe care o luase iniante sa urce in camera. Arjun aminteste, de asemenea, si de faptul ca s-a imbatat iniante sa porneasca videoclipul.

Live-ul se opreste, insa, cand studentul face cu mana telefonului si spera sa se revada cu cei care urmareau videoclipul pe lumea cealalta. Arjun a luat apoi un scaun cu care a spart geamul, de la care s-a aruncat in gol.

Printre scrisorile destinate celor dragi, Arjun a lasat o notita in care scria: ,,Nimeni nu ar trebui sa fie declarat responsabil pentru propria moarte’’ si afirma ca s-a aruncat in gol deoarece era ,,un dependent de droguri si se saturase de viata.’’

Politia care investigheaza cazul continua sa verifice camerele de supraveghere, pentru a afla daca studentul a primit vreo vizita in ziua in care si-a luat viata.