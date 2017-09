Inainte de vizita lui Vladimir Putin, in orasul Permi a aparut o strada noua si cateva cladirii inalte. Si nu datorita maiestriei constructorilor rusi, ci a fanteziei autoritatilor locale. Cum a fost posibil - VIDEO

Maine , Vladimir Putin va ajunge in Permi, iar peste noapte, in oras, a aparut o strada noua si cateva cladirii inalte. Si nu datorita maiestriei constructorilor rusi, ci a fanteziei autoritatilor locale. Pentru a acoperi fata cladirilor darapanate, muncitorii au intins bannere.

Internautii au reactionat cu umor. Unii au scris ca aceasta strada pare a fi mai degraba din New York, decat din Rusia. Nu este prima data cand au loc astfel de pregatiri disperate pentru vizita presedintelui.

Recent, Putin a mers in Iaroslavli, unde trebuia sa viziteze o scoala, care timp de sase ani se afla in constructie. Cand au aflat de acest lucru, autoritatile au grabit procesul, asa ca pana la 1 septembrie institutia a fost gata.

In cele din urma, presedintele rus si-a anulat vizita. “Ingenioase” au fost si autoritatile din Saransk, cand in 2011 au vopsit iarba uscata cu o substanta verde.

Iar in Arhanghelsk, in loc de asfalt, muncitorii au asternut pe drum parchet. Nici oficialii din Sevastopol nu au stat cu mainile in buzunar anul trecut, cand au aflat ca premierul Dmitri Medvedev le va face o vizita. Ca sa nu se observe absenta ierbii, pamantul a fost vopsit in verde.