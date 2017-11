Inainte de Ziua Recunostintei, Donald Trump a gratiat doi curcani, asa cum cere traditia: ”Sunt mandru de mine" - VIDEO

”Sunt mandru de mine. Drumstick, esti gata? Drumstick, esti gratiat!”

Curcanii Drumstick si Wishbone, de 21 si 16 kilograme au fost adusi la Casa Alba de la o ferma din Minnesota. Insa publicul a votat care dintre cei doi va ajunge in fata presedintelui. Donald Trump a anuntat ca pasarile se vor alatura celor doi curcani gratiati anul trecut de Barack Obama. La ceremonie, liderul american s-a tinut de glume si ironii.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Asa cum stiti multi dintre voi, am fost foarte activ in a revoca ordinele executive ale predecesorului meu. Totusi, am fost informat de Consiliul Casei Albe ca gratierile lui Tater si Tot nu pot fi revocate sub nicio forma. Asa ca nu le vom revoca. Tater si Tot puteti sta linistiti.”

Daca Drumstick a avut privilegiul de a cunoaste familia prezidentiala, Wishbone a ajuns in sala de presa a Casei Albe. Cu aceasta ocazie, purtatoarea de cuvant si-a adus fiul la serviciu. Traditia de a gratia curcani a inceput in 1989. In acest an, Casa Alba a publicat un filmulet cu sosirea curcanilor la Washington. Asa s-a aflat ca, in asteptarea gratierii, pasarile au fost cazate la un hotel de lux din capitala. Ziua Recunostintei va fi sarbatorita maine in Statele Unite.