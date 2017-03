Inca 7 copii au trecut in urmatoarea etapa la Vocea Romaniei Junior - VIDEO

Melanie Serban i-a facut pe toti cei 3 jurati sa-si intoarca scaunele si sa lupte pentru ea. La doar 9 ani, copila este un fan inrait a lui Michael Jackson si a interpretat piesa Who's loving you.

Iar Astrid a facut-o pe Inna sa apese butonul chiar din prima clipa. Interpreta a fost cucerita de vocea fetitei, asa ca a luat-o in echipa ei. Esra Lepadatu a pierdut orice speranta ca va trece in urmatoarea etapa. In ultima clipa Moga si-a intors scaunul, astfel oferindu-i sansa de a concura pentru trofeu.

Denisei Davidescu i-a reusit sa aduca pe scena de la Vocea Romaniei Junior momente parca desprinse din musical. Si-a etalat vocea puternica prin celebra melodie Show me how you bourlesque si a ajuns in echipa lui Andrei.

Unul dintre cei mai memorabili participanti ai show-ului este David Gheorghe. A interpretat cu maturitate melodia Summertime, intr-o versiune jazzy. Juratii au luptat pentru el minute in sir.

La finalul celei de-a 3-a editie a competitiei, fiecare jurat are cate 7 concurenti in echipa. Duminica viitoare se va da ultima runda de auditii pe nevazute. Urmariti cine va primi sansa sa lupte pentru mare titlu, la ora 20:30, dupa Stirile Pro Tv.