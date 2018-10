Inca opt concurenti au reusit sa intoarca scaunele juratilor de la Vocea Romaniei. Bine pregatiti si siguri in fortele proprii, acestia i-au uimit pe jurati cu talentul lor - VIDEO

Andra a luat-o in echipa sa pe Maria Udrea care a cantat piesa “Do it like a Dude” dar si pe Izabela Barbu, o femeie in varsta de 50 de ani, care a renuntat la profesia de economist si s-a dedicat muzicii. Concurenta a intors toate scaunele cu piesa “Sommertime”.

In echipa Irinei Rimes au intrat Stefania Roman cu piesa “Sympatique” dar si Gabriela Munteanu.

Tanara de 16 ani a interpretat piesa moldovencei “Bolnavi amandoi”. Irina a urcat apoi pe scena si a cantat impreuna cu Gabriela refrenul piesei.



Alte doua concurente l-au ales pe Smiley. Este vorba despre Dalina Nemes, care a interpretat piesa “Photograph” si Daria Mirea.





Si Tudor Chirila s-a ales cu doi participanti noi. Luciana Raducanu a cantat piesa “Bohemian Rhaspody” iar Joen Benson, care are 33 de ani si este originar din India, a interpretat melodia “Thinking Out Loud.”





Si-a incercat ieri noroc la concurs si moldoveanca, Doina Sclifos, insa nu a intors nici un scaun. Show-ul continua la Vocea Romaniei iar antrenorii vor reveni vinerea viitoare pentru a descoperi noi talente.