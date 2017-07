Inca un incident a avut loc intr-un parc de distractii din SUA. Un tanar s-a stins dupa ce a fost aruncat de pe un carusel si a cazut in gol de la 9 metri inaltime - VIDEO

Incidentele in parcurile de distractii se tin lant in ultima vreme. Un tanar a murit, dupa ce a fost aruncat de pe un carusel si a cazul in gol de la aproape 9 metri inaltime. Alti 7 oameni au fost raniti, iar 3 dintre acestia se afla in stare grava. Parcul de distractii din SUA, unde a avut loc tragedia a fost inchis pentru investigatii. Urmeaza imagini ce va pot afecta emotional.