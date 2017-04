Inca un scandal legat de NSA. Agentia americana de supraveghere este acuzata ca ar fi accesat sistemul bancar global SWIFT

Astfel, prin intermediul SWIFT, controversata agentie americana NSA ar fi monitorizat tranzactii bancare din intreaga lume, dar in special din Orientul Mijlociu si America Latina, informeaza EFE, Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

Societatea de Telecomunicatii Financiare Interbancare Mondiale (SWIFT), companie cu sediul in Belgia, ofera un sistem sigur de mesagerie internationala intre institutiile financiare, scrie EFE.

"Shadow Brokers", pe care analistii ii asociaza cu guvernul rus, sustin insa ca SUA, prin intermediul NSA, ar fi obtinut informatii de la SWIFT in afara acordului pe care il au cu Uniunea Europeana in acest domeniu.

Un grup misterios de hackeri ar fi spart serverele NSA. Edward Snowden sustine ca Rusia se afla in spatele atacului

Dezvaluiri anterioare facute de fostul contractor al NSA, Edward Snowden, sugerau deja ca agentia accesa date din SWIFT in afara acordului cu UE, potrivit Washington Post.

Acordul oficial intre SUA si SWIFT a fost incheiat dupa ce New York Times a dezvaluit ca ambele parti aveau o intelegere secreta pentru a obtine informatii financiare internationale, a caror furnizare este interzisa de legea belgiana privind confidentialitatea datelor bancare. Acordul incheiat stabileste ca SUA pot accede informatii SWIFT in anumite conditii, lucru cu care nu erau de acord multi oameni politici europeni, care considerau ca era vorba de o simpla formalitate, si nu de o protectie eficienta a datelor.

Washington Post scrie ca aceste dezvaluiri ar putea sa-i deranjeze foarte mult pe partenerii europeni ai SUA care si-au pus in joc capitalul politic pentru a obtine acest acord dintre SUA si UE. Totodata, daca se va dovedi ca informatiile sunt reale, aceasta ar fi cea mai mare expunere a practicilor NSA dupa dezvaluirile facute in 2013 de Edward Snowden.

Potrivit expertilor in securitate informatica, documentele publicate de "Shadow Brokers" demonstreaza ca NSA a gasit si exploatat numeroase slabiciuni din gama de produse Microsoft, folosite pe larg pe calculatoarele din intreaga lume, relateaza AFP. Se presupune ca aceste documente provin de la o unitate de piraterie informatica ultrasecreta numita Equation Group din cadrul NSA. Reuters mentioneaza ca nu a putut confirma autenticitatea acestor documente si ca NSA nu a putut fi contactata pentru a comenta informatiile.

Intr-o declaratie pentru Reuters, Microsoft, fabricantul Windows, a anuntat ca nu a fost avertizat de nicio institutie a guvernului american ca astfel de documente existau sau au fost furate.

"In afara ziaristilor, nicio persoana si nicio organizatie nu ne-a contactat in legatura cu materialele difuzate de Shadow Brokers", a transmis compania. Absenta avertizarilor este semnificativa, deoarece NSA stia de luni bune despre piratarea facuta de Shadow Brokers, scrie Reuters, care citeaza declaratii facute anterior de oficiali.

Documentele par sa indice ca NSA a infiltrat doua birouri ale retelei SWIFT, si implicit EastNets, care ii furnizeaza servicii tehnologice in Orientul Mijlociu. Prin intermediul acestui punct de intrare, NSA pare sa fi supravegheat tranzactii intre mai multe banci si institutii financiare din Kuweit, Dubai, Bahrein, Iordania, Yemen si Qatar.

EastNets a negat aceste informatii, intr-un comunicat postat pe site-ul sau. "Informatiile privind presupusa piratare a birourilor serviciilor WastNets sunt total false si fara fundament. Putem confirma ca niciuna dintre datele clientilor EastNets nu a fost compromisa in niciun fel", a asigurat grupul.

La randul sau, SWIFT a transmis sambata EFE, prin intermediul unui purtator de cuvant, ca "nu exista dovezi care sa sugereze ca a existat o accesare neautorizata" la reteaua sa online sau la serviciul de mesagerie.

Compania a recunoscut ca este "la curent cu informatiile conform carora au fost accesate fara autorizatie doua birouri ale serviciului" — furnizori terti—, dar insista ca serviciul sau de mesagerie nu a fost afectat.

"Nu exista un impact asupra infrastructurii sau datelor SWIFT, dar intelegem ca comunicarea intre aceste birouri de serviciu si clientii lor ar fi putut suferi un acces anterior neautorizat efectuat de catre terti", a declarat compania, care a adaugat ca serviciile sale "functioneaza cu respectarea celor mai inalte standarde de securitate".

"Luam foarte in serios confidentialitatea si protectia datelor clientilor nostri. Supraveghem constant amenintarile si, daca in vreun moment credem ca exista un risc de securitate la adresa serviciilor noastre, il investigam in profunzime si luam masurile necesare pentru a inlatura riscul", a insistat SWIFT.