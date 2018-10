Incalzirea globala ar putea duce la scumpirea berii, care ar putea deveni un lux

Un studiu publicat recent avertizează că seceta larg răspândită şi creşterea temperaturilor vor reduce considerabil recoltele de orz. Prin urmare, se va produce mai puţină bere, iar preţurile vor creşte.

În fiecare an, berea curge în valuri la Oktoberfest la Munchen şi într-o mulţime de oraşe din lume care au adoptat această tradiţie. E cea mai populară băutură din lume, judecând după consum. Într-un viitor nu prea îndepărtat, berea ar putea deveni însă un lux.

Dabo Guan, cercetător la University of East Anglia: “Berea joacă un rol important ca instrument social. Schimbarea climatică va reduce drastic producţia de orz, aşa că producţia de bere va scădea şi deci, consumul nostru de bere va fi ameninţat.”

Cercetători din Marea Britanie, China, Mexic şi Statele Unite au analizat mai multe modele de evoluţie climatică şi impactul asupra a 24 de regiuni din lume unde se cultivă orzul. Cel folosit pentru fabricarea berii este, din pacate, şi cel mai sensibil la condiţiile climatice.

Dabo Guan, cercetător la University of East Anglia: “Ce am făcut a fost să alegem câţiva ani în viitor, de acum până la sfârşitul secolului şi să facem o medie, apoi am aplicat impactul avut de secetă şi căldură la evenimentele din economia de azi.”

Concluzia oamenilor de stiinta a fost că, din cauza recoltelor împuţinate, producţia de bere va scădea la nivel mondial cu circa 16% , în anii cei mai fierbinţi şi secetoşi. Scăderea ofertei va duce la dublarea preţului berii la nivel mondial. Cele mai afectate vor fi ţări mici precum Irlanda, Estonia sau Cehia, unde preţul berii va creşte considerabil.

Din această cauză, în Irlanda, de exemplu, cercetătorii preconizează o scădere a consumului cu 75%.

Culturile de orz nu sunt singurele vulnerabile la încălzirea climatică, subliniază cercetătorii.

Dabo Guan, cercetător la University of East Anglia: “Dacă vrem să mai avem luxul unor produse de zi cu zi, precum bere, ciocolată, cafea, ceai şi altele, schimbarea climatică n-o să ne ajute. Trebuie să ne reducem emisiile şi să luăm măsuri să reducem efectele schimbării climatice.”

Ideea studiului le-a venit cercetatorilor... la o bere, in timp ce căutau o modalitate practică de a le arăta oamenilor ce impact va avea schimbarea climatică asupra vieţii lor de zi cu zi.