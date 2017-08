Incendii devastatoare in Europa. Macedonia a declarat stare de urgenta - VIDEO

In Macedonia e stare de urgenta, iar in Italia abia se stinge un incendiu, ca se aprind altele, iar in unele cazuri politia suspecteaza ca e vorba de maini criminale.

Probleme sunt in continuare si in Spania, in apropiere de Barcelona, unde autoritatile au mobilizat forta impresionante. Macedonia a declarat stare de urgenta in regiunea muntoasa din sud-vestul tarii, de teama ca valul de caldura sa nu agraveze incendiile care afecteaza zona deja de doua saptamani .

Autoritatile au trimis elicoptere, dupa ce flacarile s-au intensificat, amenintand casele localnicilor. Flacarile au ucis o persoana iar doua locuinte au fost mistuite.

Pe insula italiana Ischia, din Golful Napoli, intr-o singura noapte, flacarile au facut scrum vegetatia de pe mai multe dealuri, iar localnicii se tem acum ca vor fi ocoliti de turisti. Autoritatile au deschis o ancheta, suspectand ca focul a fost pus intentionat.

Un incendiu de padure declansat la est de Roma a dus la evacuari, iar fumul a afectat traficul de pe o autostrada. Iar la 100 de kilometri nord-est de capitala, turistii au fost evacuati dintr-un camping de pe Monte Terminillo, tot din cauza unui incendiu.

Flacarile au fost stinse rapid, fara ca nimeni sa fie ranit, dar cateva masini au fost distruse. Autoritatile au deschis o ancheta pentru neglijenta, suspectand ca incendiul a fost provocat de explozia unei butelii.

In Spania, 300 de hectare de padure au fost inghitite de un incendiu declansat sambata in regiunea Barcelona. 100 de oameni au fost evacuati. Zeci de masini de pompieri si 20 de avioane utilitare lupta cu flacarile.