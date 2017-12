Incendii distrugatoare in California: mai multi oameni au suferit arsuri, iar sute de blocuri au fost mistuite de flacari - VIDEO

Imagini apocaliptice vin din California, unde focul distruge tot ce-i apare in cale. Sute de kilometri de vegetatie au ars ieri, iar spre seara flacarile s-au extins si in orase. Mai multe persoane s-au ales cu arsuri puternice in timp ce incercau sa-si paraseasca locuintele afectate de incendii, iar deasupra localitatilor s-au raspandit nori imensi de fum. In nordul orasului San Diego au ars zeci de case si un centru de antrenament pentru cai de curse, cu tot cu animale.

In Santa Barbara, oamenii au fost nevoiti astazi sa iasa in strada cu masti de protectie pentru a se proteja de fumul toxic din aer.

Pompierii spun ca si-au antrenat toate fortele pentru a stinge focul.

Nick SCHULER, SEF BATALION POMPIERI: “In prezent avem 20 de case distruse si alte 12 deteriorate, iar focul continua sa se raspandeasca spre vest spre orasele Oceanside si Camp Pendleton. Oamenii trebuie să fie gata, deoarece acest incendiu si-ar putea poate croi drum prin Oceanside pana la coasta, daca va continua.”

Din cauza celor cinci focare de incendiu, care nu pot fi luate sub control, au fost inchise autostrazi, scoli si muzee. Nu au fost anuntate decese. Flacarile continua sa se extinda, iar eforturile pompierilor par a fi zadarnice din cauza vantului. In luna octombrie, aproape 40 de oameni au murit in urma incendiilor de vegetatie care au afectat nordul statului California.