In Italia au fost arestati 15 voluntari ai unei brigazi de pompieri: sunt suspectati ca dadeau foc la vegetatie, ca mai apoi tot ei sa fie chemati sa stinga flacarile si sa fie remunerati - VIDEO

Politia din Sicilia a anuntat ca cei 15 pompieri voluntari ar fi provocat singuri incendiile, iar apoi, cineva din apropiatii lor sunau la serviciile de urgenta. Astfel, brigada era trimisa sa stinga focul. Barbatii primeau cate 10 euro pe ora.

”Motivaţia de a provoca un incendiu este de a avea un loc temporar de muncă. Aşa s-a întâmplat în ultimele zile, când muncitorii care erau plătiţi pe oră pentru intervenţii erau aceeaşi oameni care provocau aceste incendii.”

Totul a iesit la iveala dupa ce comandantul pompierilor din Provincia Ragusa a remarcat un numar prea mare de interventii ale acestei echipe, comparativ cu altele si a solicitat o investigatie. Cei 15 suspecti au fost retinuti. Cativa dintre ei si-au recunoscut vina.

In ultimele zile, din cauza caniculei si a secetei au izbucnit mai multe incendii de vegetatie. In trei provincii din Sicilia pompierii sunt in alerta.