Incendiile de padure din Portugalia au facut cel putin 62 de morti. Trei zile de doliu national

Cele mai multe victime au fost prinse in capcana de flacari in timp ce incercau sa fuga cu masina. Alti 60 de oameni, majoritatea pompieri, au fost raniti.

E o tragedie fara precedent in ultimele decenii, a declarat premierul tarii, socat de avansul fulgerator al flacarilor. Guvernul de la Lisabona a decretat trei zile de doliu national.

Desfasurarea evenimentelor de duminica livetext:

UPDATE 16:30 Portugalia a declarat trei zile de doliu national dupa incendiul de vegetatie soldat cu moartea a 62 de persoane, relateaza Associated Press.

Bilantul anterior era de 57 de morti.

Guvernul a decis ca duminica, luni si marti sa fie zile de doliu national pentru victimele incendiului „care a provocat pierderi ireparabile de vieti omenesti”.

UPDATE: 13:03 Autoritatile portugheze au anuntat ca 57 de oameni au murit si 59 au fost raniti in incendiul de vegetatie care afecteaza de sambata centrul tarii iberice, relateaza Reuters.

Aproximativ 600 de pompieri de lupta cu flacarile, iar mai multe localitati au fost evacuate. De asemenea, mai multe sosele au fost inchise din motive de securitate.

„Norul de fum este foarte jos, ceea ce nu le permite elicopterelor si avioanelor de pompieri sa lucreze eficient (...), dar facem tot ce este posibil si imposibil pentru a stinge acest incendiu”, a precizat secretarul de stat portughez pentru Afaceri Interne.

57 killed & 59 injured in a huge forest fire in Pedrogão Grande. Terrible scenes happening here...really sad newsaaaaaaaa pic.twitter.com/Rmk9tCZMGh

— Ana (@teasingeliza) 18 iunie 2017

UPDATE 10:35 Bilantul incendiului de vegetatie din Portugalia a crescut la 39 de morti, a declarat ministrul de Interne de la Lisabona citat de Associated Press.

Cel putin 25 de oameni au murit in incendii de padure in centrul Portugaliei, au anuntat autoritatile citate de BBC News. Majoritatea au murit in timp ce incercau sa fuga cu masinile din zona Pedrogao Grande, aflata la 50 de kilometri sud-est de Coimbra, potrivit Guvernului. Aproximativ 20 de oameni, inclusiv pompieri, ar fi raniti.

„Din pacate pare sa fie cea mai mare tragedie pe care am vazut-o in ultimii ani, in ceea ce priveste incendiile de padure”, a spus premierul Antonio Costa.

Secretarul de stat de Interne, Jorge Gomes, a anuntat anterior ca trei oameni au murit in urma inhalarii de fum si alti 16 au murit in masini, pe drumul care leaga Figueiro dos Vinhos de Castanheira de Pera.

Big fire in Pedrógão Grande (Portugal), already 19 persons are dead. #PrayForPortugal pic.twitter.com/JbgRPxG0SI

— ~ (@MestreDost) 18 iunie 2017

Flacarile s-au extins „cu mare violenta” pe patru fronturi, potrivit lui Gomes. Spania a trimis doua avioane de pompieri pentru a ajuta in lupta cu flacarile.

Nu se stie deocamdata ce a provocat incendiul, care a ars si case din regiune.