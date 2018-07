Incendiile de vegetatie au pus pe jar pompierii din Suedia. Flacarile nu pot fi luate sub control, spun autoritatile - VIDEO

Incendiile de vegetatie sunt rar intalnite in Suedia, iar acum, cand vad padurile in flacari, localnicii sunt speriati. Autoritatile au emis ordin de evacuare pentru zone vaste, mii de persoane fiind pregatite sa-si paraseasca locuintele.

Din cauza secetei, vegetatia se aprinde foarte usor, iar vantul raspandeste flacarile. In prezent, pompierii lupta cu 44 de focare. Acestia spun ca situatia e dificila si ca au cerut ajutor extern. Norvegia a trimis deja sase elicoptere, iar Italia – 2 avioane care participa la stingerea incendiilor.

Suedia are parte de o vara cu temperaturi extrem de ridicate. Si peste ocean incendiile iau amploare. In Oregon, un focar aparut marti a mistuit zone intinse de vegetatie, iar in statul Washington, in jur de 700 de familii au primit ordin de evacuare.