Incendiile de vegetatie continua sa mistuie zone intinse din vestul Statelor Unite. Pompierii se lupta cu peste 60 de focuri, majoritatea in Utah, Colorado si California - VIDEO

Un val periculos de canicula, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, a lovit in acest week-end vestul Statelor Unite. Si, imediat, au izbucnit mai multe incendii de vegetatie care se extind rapid, fiin favorizate de aerul uscat si, in unele locuri, de rafalele de vant.

Deja au fost parjolite peste 9.000 de hectare si distruse zeci de constructii. In plus, sute de oameni au fost evacuati si exista cel putin o victima. California de exemplu, se topeste sub un val de caldura torida. Vineri la ora 10 dimineata in Los Angeles se inregistrau 34,4 grade Celsius, egaland un record de caldura inregistrat in 1992.

Flacarile au cuprins deja mai multe ferme, unde au ars zeci de constructii anexe, dar si case. Alertati de ordinul de evacuare, localnicii au luat din casele lor cat au putut duce si au plecat in graba cat mai departe de parjol.

“Am pus in pungi de gunoi ce am apucat sa gasim si vrem sa plecam de aici cat mai repede.”

“Este frustrant sa nu stim daca vom mai gasi ceva intrg cand ne vom intoarce inapoi.”

Totodata autoritatile americane spun ca unul dintre incendii, localizat in Colorado, este al treilea in clasamentul celor mai devastatoare din istoria statului. Pana acum a transformat in scrum 100 de locuinte si a fortat evacuarea a doua mii de persoane.

Iar canicula nu se opreste. Imaginile arata in ce conditii periculoase sunt nevoiti sa intervina pompierii. O echipa era cat pe ce sa fie prinsa in capcana de flacarilor. Pompierii s-au retras in ultimul moment, inainte ca valvataia sa puna stapanire pe campul cu vegetatie uscata de langa sosea.

Peste 25 de milioane de americani sunt chinuiti zilele acestea de caldura sufocanta. Vineri, chiar a fost depasit pragul de 40 de grade Celsius. Printre marile orase unde exista avertizari de canicula se numara Los Angeles, San Diego, Las Vegas si Phoenix.