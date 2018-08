Incendiu de amploare, la 50 km de Berlin. Fumul inecacios se simte pana in capitala. Trei sate au fost evacuate in miez de noapte - FOTO

La 50 de kilometri de Berlin, cel putin 500 de oameni au fost siliti sa-si paraseasca locuintele in toiul noptii, dupa ce flacarile au ajuns la 100 de metri de case. Daca riscul de pierdere a unor vieti omenesti a fost inlaturat, o alta problema a pus presiune pe cei 450 de pompieri mobilizati in zona.

In perimetrul cuprins de incendiu exista numeroase bombe si proiectile neexplodate din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, fapt care a complicat interventia. Astfel, salvatorii au fost siliti sa actioneze de la distanta.

Vantul a purtat fumul pana la periferia capitalei germane, iar locuitorii au fost sfatuiti sa tina geamurile inchise. La izbucnirea si extinderea incendiului a contribuit seceta severa, instalata de cateva luni in Germania.

In aceasta vara, lipsa precipitatiilor si canicula au provocat incendii si in zone deloc obisnuite cu acest fenomen, precum peninsula Scandinava. Specialistii trag un semnal de alarma: 2018 ar putea fi anul fara toamna, intrucat arsita si seceta se vor prelungi pana la sfarsitul lui octombrie, din Marea Britanie pana in Ucraina.