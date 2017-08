In pericol sunt mai multe orase din centrul tarii, aflate la circa 150 de kilometri de capitala Lisabona. A fost dat ordin ca localnicii sa evacuze imediat locuintele, intrucat se afla in pericol. Multi insa au refuzat sa plece. Vantul si temperaturile ridicate raspandesc si mai mult incendiile, care au mistuit paduri intregi. Autoritatile sustin ca in acest an, 141 de mii de hectare de vegetatie au ars.