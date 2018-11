Incendiile din California continua sa faca prapad in nordul statului. Sunt 9 morti, 5 dintre care au fost gasiti arsi in propriile masini - VIDEO

Valvataia se apropie amenintator de Malibu, o populara destinatie turistica, unde numeroase vedete isi au resedintele de lux. Cea mai mare parte a orasului a fost deja evacuata. Autoritatile i-au avertizat pe cei care locuiesc acolo ca pericolul este iminent.

Incendiul a distrus deja aproape in intregime un oras. Pentru unii a fost ca o fuga din iad. Dupa trecerea parjolului, cinci oameni au fost gasiti arsi de vii in autoturisme. Peste o mie de case si alte cladiri s-au transformat in scrum.

Peste 150 de mii de persoane, au fost evacuate, iar scolile au fost inchise. Au fost mutate chiar si animalele de la o gradina zoologica. Si orasul californian Thousand Oaks, in care joi s-a produs tragicul atac armat intr-un bar, soldat cu 12 morti si zece raniti, este amenintat de flacari.

Andy FOX, PRIMARUL ORASULUI THOUSAND OAKS: “In Thousand Oaks am evacuat aproape 75% din populatia orasului.”

Incendiul a izbucnit joi dimineata si s-a raspandit rapid in zona. Intre timp, presa straina anunta despre un alt incendiu de proportii izbucnit in partea de nord a statului California. Alimentate de vantul puternic, flacarile s-au extins rapid, mai ales la inceput. In fiecare minut era distrusa de valvatai o suprafata egala cu 80 de terenuri de fotbal.