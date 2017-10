Incendiile fac prapad in Portugalia si Spania. Focarele au izbucnit in diferite zone, scolile au fost inchise, iar zeci de persoane si-au pierdut viata - VIDEO

Incendiile fac prapad in Portugalia, unde pana acum si-au pierdut viata 30 de oameni. Sute de focare au izbucnit in diferite zone, iar mii de pompieri au intervenit pentru a lupta cu flacarile. Aceeasi situatie este in nordul Spaniei. Acolo, zeci de scoli au fost inchise si a fost evacuata o zona universitara.