Incendiile mistuiesc hectare intregi de paduri in Siberia. Peste sase mii de pompieri incearca sa opreasca extinderea focului. Stare de urgenta in unele regiuni - VIDEO

In ultimele zile, incendiile de padure s-au extins pe o suprafata de 70 de mii de hectare. Afectate sunte regiunea Irkutsk, Zabaikalie si tinutul Krasnoiarsk, unde este stare de urgenta.

In operatiunile de stingere a incendiilor participa in jur de sase mii de pompieri si voluntari. In locurile greu accesibile sunt folosite avioane amfibie Be-200 si elicoptere MI-8.

Din cauza vantului, flacarile se extind rapid, iar pompierii fac tot posibilul sa opreasca inaintarea acestora spre zonele populate. Situatia este grea si din cauza temperaturilor inalte, se inregistreaza 38 de grade Celsius.

Incendiile de padure sunt frecvente in aceasta perioada in Siberia, iar de multe ori sunt declansate din neatentia oamenilor.