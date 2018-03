Incendiu colosal provocat de un fulger in Australia. Peste 40 de mii de hectare de paduri ard in continuu in statul Victoria - VIDEO

Incendiu colosal provocat de un fulger in Australia. Peste 40 de mii de hectare de paduri ard in continuu in statul Victoria, iar din cauza temperaturilor inalte si a vantului, flacarile se raspandesc cu o viteza ametitoare. 800 de oameni au fost evacuati si zeci de locuinte au fost facute scrum. Focul, scapat de sub control a mistuit grajduri in care erau tinute mii de animale.