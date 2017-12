Incendiu cu cel putin 15 morti, la o cladire de birouri din Mumbai

Cel puţin 15 persoane şi-au pierdut viaţa vineri şi numeroase altele au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit într-o clădire cu mai multe etaje la Mumbai, a anunţat vineri un responsabil cu rang înalt din cadrul poliţiei, scrie AFP.



“Deocamdată, s-au înregistrat 15 decese”, le-a declarat jurnaliştilor S. Jaykumar, comisar de poliţie în capitala financiară a Indiei, precizând că o anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele incendiului.



Flăcările au izbucnit în jurul orelor 00.30 (joi, 19.00 GMT) într-o clădire comercială din Kamala Mills, un complex care găzduieşte numeroase restaurante, magazine şi hoteluri.



Mai multe media au birouri în acest complex, cum ar fi Times Now, Mirror Now, şi ET Now care au fost afectate de incendiu.

Presa locală a informat că incendiul s-a declarat la ultimul etaj al clădirii, după care s-a propagat într-o jumătate de oră spre etajele inferioare.

Imagini filmate în cursul nopţii de posturile de televiziune au arătat un du-te-vino de ambulanţe şi camioane de pompieri în împrejurimile acestei clădiri cuprinse de flăcări uriaşe.