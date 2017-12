Incendiu cu cel putin 15 morti, la o cladire de birouri din Mumbai - VIDEO

Incendiul s-a produs la putin timp dupa miezul noptii intr-o cladire situata chiar in centrul orasului Mumbai. Flacarile au pornit la etajul patru, unde se afla un restaurant de lux.

Acesta s-a raspindit cu o viteza ametitoare, mai ales ca tavanul localului era decorat cu crengi din bambus. La etajele inferioare erau amenajate mai multe magazine, restaurante si birouri, inclusiv a unor televiziuni de stiri. Cei prinsi in ghearele focului povestesc cu groaza despre momentele prin care au trecut.

“Focul cadea peste noi de la etajele superioare. Era pur si simplu imposibil sa iesim prin usa din fata, asa ca am urcat sus si am reusit sa ne strecuram printr-o iesire de urgenta. Cumva am reusit sa-i scot pe toti angajatii nostri. Am iesit unul cate unul, iar cand eram toti deja afara, acoperisul s-a prabusit.”

“Focul a pornit de la terasa, iar apoi s-a produs o explozie. Oamenii erau socati, nu puteam sa ne gandim la o cale de evacuare. Pompierii au sosit in vreo 10 minute si au incercat sa salveze oamenii, insa multi au ramas blocati in interior.”

In urma incendiul peste 50 de persoane au fost internate cu arsuri si cu intoxicatii din cauza fumului. Printre cei decedati sunt 11 femei si 4 barbati. Autoritatile indiene au pornit un dosar penal pentru ucidere din culpa pe numele administratiei restaurantului. Deocamdata nicio persoana nu a fost retinuta.