Incendiu de amploare in Marea Britanie. Cladirea recent renovata a Institutului de Arta din orasul Glasgow, devastata de flacari - VIDEO

“Arde toata cladirea? Este oribil.”

Incendiul a izbucnit aproape de miezul noptii trecute in cladirea Mackintosh a Institutului de Arta din Glasgow si s-a extins rapid spre cladirile invecinate. Un club de noapte, dar si o sala de concerte au fost practic mistuite de flacari.

Focul ardea atat de tare incat la fata locului au fost trimisi peste 150 de pompieri ca sa-l potoleasca. Uimiti, martorii au urmarit cum caldirea arde pentru a doua oara in ultimii patru ani.

“Sunt socat, de parca ar fi iconic.”

Abia spre dimineata, pompierii au reusit sa localizeze incendiul. Daunele sunt considerabile, au declarat autoritatile britanice. Flacarile au fost atat de puternice, incat acoperisul edificiului s-a prabusit.

Cladirea Mackintosh in care este amenjat Institul de Arte, a fost afectata puternic de un incendiu produs in mai 2014 si urma sa fie inaugurata in 2019, dupa lucrari de renovare care au costat intre 20 si 35 de milioane de lire sterline. Atunci a fost distrusa biblioteca amenajata in edificiu.